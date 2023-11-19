حزب الله يعلن استهداف 9 مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين في قصف متبادل عند الشريط الحدودي (فيديو)

أعلن حزب الله استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين عند الحدود وسط قصف متبادل تشنه القوات الإسرائيلية أيضا على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

وقال الحزب إنه استهدف مواقع الضهيرة ونقطة الجرداح والمرج وراميا وحانيتا، وتجمعات عسكرية وتموضعات وكمائن في مواقع خلة وردة وجل العلام والمطلة.

وبحسب البيان استهدف عناصر المقاومة الإسلامية خلال اليوم ما يلي:

-موقعي حدب البستان والجرداح المقابل لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي على الحدود جنوب لبنان .عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد،

-تجمعا للجنود الإسرائيليين في مركز سرية مستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

-موقعي المرج وراميا عند الساعة 11:30.

-موقع حانيتا ‏بالأسلحة المناسبة.

-تموضعات وكمائن للجيش الإسرائيلي في خلة وردة.

-تجمعا لأفراد وآليات ‏العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة

-موقع جل العلام ‏ومحيطه بالصواريخ وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة ظهر اليوم.

ولفت البيان إلى أنه منذ يوم الجمعة وحتى اليوم أعلن حزب الله عن 28 عملية عسكرية قام بها باتجاه مواقع وتجمعات لجنود اسرائيليين على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جانب آخر، دوت صفارات الإنذار في 11 مستوطنة إسرائيلية في الجليل الأعلى وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت مراسلتنا إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز من داخل لبنان.

أما القصف الإسرائيلي.. فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع على القطاع الغربي جنوب لبنان أطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا ووادي حامول وأطراف بلدة الجبين والضهيرة ويارين.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عدة قذائف مدفعية على أطراف بلدة يارون و أطراف بلدتي حولا و مركبا وأطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان..

وتضرر مبنى شركة الاتصالات ألفا في بلدة محيبيب بعد تعرض أطراف المنطقة للقصف المدفعي الإسرائيلي المركز.

وذكرت مراسلتنا أنه تم "إلقاء قنابل الفوسفور الأبيض من الجيش الاسرائيلي على المناطق المأهولة في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان ويعتبر الأعنف منذ بداية طوفان الأقصى".

المصدر: RT