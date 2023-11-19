حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين في قصف متبادل عند الشريط الحدودي

أعلن حزب الله استهداف موقعين وتجمعات للجنود الإسرائيليين عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية وسط قصف متبادل تشنه القوات الإسرائيلية أيضا على القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان إن، "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفو موقعي حدب البستان والجرداح المقابل لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي على الحدود جنوب لبنان .عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد، كما تم استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مركز سرية مستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

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بالمقابل استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع على القطاع الغربي جنوب لبنان أطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا ووادي حامول وأطراف بلدة الجبين والضهيرة ويارين.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عدة قذائف مدفعية على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في 11 مستوطنة إسرائيلية في الجليل الأعلى وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT