"حزب الله" يستهدف تموضعا لجنود إسرائيليين في "المنارة" على الحدود (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من استهداف مقاتليه تموضعا لجنود من الجيش الإسرائيلي، وقال إنه في "مستوطنة" المنارة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكر الإعلام الحربي أن الاستهداف جرى يوم 17 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن مشاهد الفيديو تظهر انفجارات قوية لحقت بتموضع الجنود الإسرائيليين وتطايرا لما يبدو أنها أشلاء الجنود وقطع من ملابسهم القماشية.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأفاد في بيان بأن الطائرات المقاتلة دمّرت منظومة صواريخ "أرض - جو" متقدمة ردا على إطلاق صاروخ على طائرة تابعة لسلاح الجو.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقاطع فيديو وثقت قصف المنظومة والغارات الجوية.

وفي وقت سابق، قال مراسل RT إن الجيش الإسرائيلي استهدف عمق الجنوب اللبناني للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على معمل يقع بين بلدتي الكفور وتول بمحافظة النبطية.

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إلى ذلك أعلن "حزب الله" إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية نوع "هيرميز 450" قتالية ‏متعدّدة المهام بصاروخ "أرض – جو"، مؤكدا أن حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

وأيضا، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن تنفيذ سياسة دفاعية نشطة ومهاجمة بنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني وتحقيق هدف إشعار السكان في الشمال بالأمان في مناطقهم.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT