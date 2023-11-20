أنقرة: "لن نصمت عما يحدث في غزة" و"إحدى أولوياتنا في سوريا هي القضاء على التهديد الإرهابي"

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على أن بلاده لن تبقى صامتة ضد الاستهداف الشامل لقطاع غزة، وقصف المدارس والمساجد، باسم تدمير حركة "حماس".

وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، قال فيدان: "لا يمكننا البقاء صامتين، أمام مشهد تدمير المشافي والمدارس وكل البنية التحتية، وتدمير كل قطاع غزة بشكل كامل بحيث يصبح غير قابل للعيش، تحت ذريعة هدف القضاء على حماس".

وأكد "أننا سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني بأقوى طريقة ممكنة في المستقبل، كما حدث في الماضي، ومستمرون في مبادراتنا للسلام الدائم بما يتماشى مع حل الدولتين"، مبينا "أننا حتى اليوم أتممنا إجلاء حوالي 170 مواطنا تركيا وأقاربهم من قطاع غزة".

وفيما يتعلق بسوريا، أوضح فيدان أن" إحدى أولوياتنا في الميدان السوري، هي القضاء على التهديد الإرهابي، وخاصة حزب العمال الكردستاني وداعش"، معتبرا أن "بعض الدول تستمر في دعم حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب تحت ستار القتال ضد تنظيم داعش".



المصدر: RT





