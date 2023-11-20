مصادر لـRT: مئة شخص من حملة الجنسية التركية سيخرجون من معبر رفح

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية لـRT إن 100 شخص من حملة الجنسية التركية سيخرجون اليوم الاثنين، من معبر رفح باتجاه مصر من أجل نقلهم إلى تركيا.

وأفادت المصادر بأن الـ100 شخص وصلوا بالفعل إلى المعبر، مبينة أنه سيتم أيضا نقل حوالي 60 مريضا فلسطينيا، ومعهم حوالي 40 مرافقا، للعلاج في المستشفيات التركية.

ويوم أمس الأحد، خرج 87 شخصا من حملة الجنسية التركية إلى مصر، وسيتم نقلهم اليوم أيضا إلى تركيا.

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أمس عن وصول 44 مواطنا تركيا كانوا في غزة، تم إجلاؤهم إلى تركيا.

من الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع التركية قد أعلنت قبل قليل انطلاق طائرة نقل عسكرية تركية من مطار قيسري باتجاه مصر، للمساهمة بعمليات الإجلاء.

المصدر: RT