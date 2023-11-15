هيئة المعابر والحدود في غزة تنشر أسماء 600 شخص يحملون جنسيات أجنبية سيغادرون غزة اليوم

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء نحو 600 مواطن أجنبي وفلسطيني من حملة الجنسيات الأجنبية، سيغادرون قطاع غزة اليوم برا إلى مصر.

وتضم قائمة المغادرين حملة الجوازات الروسية والبيلاروسية والأمريكية والبحرينية والإسبانية والنمساوية والسويسرية والسويدية والبوسنة والهرسك والنرويج وكازاخستان ومولدوفا وإيرلندا، وغيرهم.

وأعلن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف أن روسيا مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين من حاملي جنسيات رابطة الدول المستقلة الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

كما وصلت في وقت سابق اليوم طائرة تقل مواطنين روسا تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو قادمة من القاهرة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: RT