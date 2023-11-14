روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في إجلاء مواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة

أعلن رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين من حاملي جنسيات رابطة الدول المستقلة الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

وقال: "اليوم لدينا معلومات بأنهم أرادوا عبور [معبر رفح] مع مواطنين روس ومواطنين من دول الاتحاد السوفيتي السابق. نحن لا نرفض أحدا. بالطبع، سوف نأخذهم ونحضرهم".

وتم تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية بالتعاون مع دبلوماسيين. وعبرت المجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنا روسيا معبر رفح إلى الأراضي المصرية في 12 نوفمبر، وفي المجموع، عبر 169 مواطنا من روسيا خلال يومين.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية مقطع فيديو يظهر وصول المواطنين إلى مركز الإنقاذ الروسي في القاهرة، حيث تم تقديم المساعدات اللازمة لهم على وجه السرعة من خدمات طبية وإنسانية.

وكما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، فقد سجل أكثر من ألف شخص في قوائم الإخلاء من قطاع غزة، من بينهم مواطنون من روسيا و300 قاصر.

وفي اليوم السابق، هبطت طائرة خاصة من طراز Il-76 تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية وعلى متنها 70 مواطنا روسيا في العاصمة موسكو.

المصدر: RT