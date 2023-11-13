بالفيديو.. وصول أول مجموعة من المواطنين الروس القادمين من غزة إلى القاهرة

وصلت المجموعة الأولى من المواطنين الروس إلى القاهرة بعد أن تم إجلاؤهم من الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وكان في استقبال المواطنين الروس فريق من وزارة الطوارئ الروسية. وأكد ناطق باسم الفريق أنهم جاهزون لتقديم الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للعائلات.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا في بيان عن إجلاء أول 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى القاهرة.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "هناك الكثير من الأطفال على قائمة الإجلاء من غزة. نحن نتحدث عن حوالي 300 مواطن روسي قاصر. لقد ظلوا تحت الحصار لمدة شهر".

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT