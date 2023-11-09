زاخاروفا: هناك نحو 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "هناك الكثير من الأطفال على قائمة الإجلاء من غزة. نحن نتحدث عن حوالي 300 مواطن روسي قاصر. لقد ظلوا تحت الحصار لمدة شهر".

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ويوم أمس، قال السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي إن عملية الاتفاق على قوائم الإجلاء للمواطنين الروس من قطاع غزة عبر حاجز رفح قد تستغرق حوالي أسبوعين.

ونقلت "تاس" عن السفير قوله أن الجانب المصري حدّد عددا يتراوح ما بين 500-600 شخص للخروج يوميا من قطاع غزة، وتابع: "قد يستغرق الأمر، إذا سمحوا لـ 600 شخص بالمرور يوميا، أسبوعين".

في الوقت نفسه لم يرد بن تسفي على سؤال الوكالة حول سبب عدم وجود الروس في قوائم مواطني رابطة الدول المستقلة المتفق عليها مؤخرا.

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إدراج الروس مرة أخرى في قائمة المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم اليوم الأربعاء (أمس).

المصدر: RT