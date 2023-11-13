وصول أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

وصلت أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

وأعلنت وزارة الطوارئ في روسيا في بيان يوم أمس الأحد إجلاء أول 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى القاهرة.

وجاء في البيان: "حاليا، يتم نقل جميع المواطنين إلى القاهرة، وسيتم تأمين المساعدة الشاملة لهم، ومن ضمنها المساعدة الطبية والنفسية".

وأكد البيان أن أطباء وعلماء نفس سيرافقون المواطنين طوال الرحلة.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "هناك الكثير من الأطفال على قائمة الإجلاء من غزة. نحن نتحدث عن حوالي 300 مواطن روسي قاصر. لقد ظلوا تحت الحصار لمدة شهر".

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إدراج الروس مرة أخرى في قائمة المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم.

المصدر: RT