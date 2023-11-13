صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعسقلان وسط رشقات صاروخية كبيرة تنطلق من غزة (فيديوهات)

أفادت مراسلة RT، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من مدينتي تل أبيب وعسقلان، جراء رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة تنطلق من قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" عبر قناتها في "تلغرام"، أنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وقالت مراسلتنا داليا النمري، إن دوي عدة انفجارات متتالية وقوية سمعت في وسط تل أبيب والرملة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن "20 صاروخا أطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية: "سقوط صاروخ بشكل مباشر في عسقلان، أطلق من قطاع غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، بأن 4 اتفجارات على الأقل هزت وسط مدنية "تل أبيب".

وتظهر لقطات متداولة، لحظة انطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المدن والبلدات الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الصواريخ تسببت بإصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة وإصابة مباشرة في بيتح تكفا".

المصدر: RT