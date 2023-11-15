السفير الروسي يرجّح إجلاء دفعة جديدة من المواطنين الروس عن غزة اليوم

رجح السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف إجلاء نحو 100 مواطن روسي عن قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الأربعاء في مجموعة إضافية.

وأضاف السفير في حديث لقناة "روسيا 24": "ستخرج اليوم الدفعة الرابعة من المواطنين الروس من قطاع غزة، وهناك حوالي 100 شخص في طريقهم للمغادرة".

وتابع: "اتفقنا مع جميع الأطراف المعنية على إجلاء حوالي نصف المواطنين الروس المتواجدين حاليا في قطاع غزة، وفي الحقيقة لا يزال هناك ما يصل إلى 200 مواطن فلسطيني من أفراد عائلات مواطنينا، نعتزم إجلاءهم أيضا".

ولفت إلى أن روسيا تتوقع أن تستكمل جميع الإجراءات اللازمة لإجلاء جميع الروس في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن روسيا تكثف جهودها في عمليات الإجلاء بسبب احتمال فقدان الاتصال مع مواطنيها في ظل التقارير التي تفيد بقطع الإنترنت ونقص الوقود في غزة.

المصدر: RT