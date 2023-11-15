السفير الروسي: ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة مقلقة ولا يمكن تبرير قتل المدنيين

قال السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، إن ممارسات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تثير قلقا بالغا، ومن المستحيل تبرير قتل المدنيين تحت أي طائل.

وهذا أهم ما جاء في كلمة السفير:

ممارسات الجيش الإسرائيلي على الأرض تتناقض مع دعواته لسكان قطاع غزة للنزوح الآمن إلى جنوب القطاع.

إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة غير آبهة بالخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.

شارك دبلوماسيون قطريون في عمليات إجلاء الروس من غزة، وروسيا ممتنة لفلسطين وإسرائيل ومصر على مساهمتهم في إجلاء مواطنينا.

عبور المواطنين الروس معبر رفح مهدد بسبب الوضع الخطير هناك.

احتمال اتساع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة كبير جدا.

المساعدات التي تدخل القطاع في الوقت الراهن ضئيلة في ظل هذه الظروف الحالية، ولا تسهم في حل المشكلة الإنسانية هناك.

الظروف في قطاع غزة كارثية ولا توجد مساعدات إنسانية كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار، والتعامل مع هذه المشكلة الإنسانية بجدية.

المصدر: RT