مراسلنا: 12 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم البريج

أفاد مراسل RT بأن 12 فلسطينيا قتلوا وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم البريج، جنوبي قطاع غزة.

وذكر مراسلنا في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة الكويت المحاذية للمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين.

هذا وتواصل دبابات الجيش الإسرائيلي التوغل في محيط المستشفى الإندونيسي، وسط قصف مدفعي أدى لإصابة نازحين ومرضى وأطباء، كما سقطت قذيفة داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب آخر إحصائية صادرة عن سلطات غزة.



أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

المصدر: RT