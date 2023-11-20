 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مقتل 12 جريحا ومرافقا جراء القصف الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي (فيديو)

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي مع إعلانه مقتل جنديين إضافيين في غزة

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي مع إعلانه مقتل جنديين إضافيين في غزة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg69

كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين عن مقتل جنديين جديدين له في معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له إنه سمح بنشر اسمي الجنديين اللذين سقطا خلال العمليات في شمال قطاع غزة، وهما الرقيب دفير بارزاني، 20 عاما من القدس، المقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والمقاتل في نفس الوحدة الرقيب ينون تامير (20 عاما) من برديس حنا كركور.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في معارك غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في معارك غزة

بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 65 منذ بدء العملية البرية في غزة، وإلى 387 منذ أحداث 7 أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن خلال يوم الأحد عن مقتل 5 جنود له في معارك غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا