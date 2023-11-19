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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في معارك غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في معارك غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، مقتل ثلاثة جنود إضافيين في المعارك بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له إنه سمح بنشر أن الرقيب (احتياط) ياكير بيطون 34 عاما من القدس، والرقيب أول راني طحان 40 عاما من ميدان نعمية، من الكتيبة 8717، اللواء 261، والرائد (احتياط) تشين ياهالوم 35 عاما من كفار عازار، ضابط في الكتيبة 8159 في سلاح المدفعية، قتلوا أمس السبت في معركة شمال قطاع غزة.

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بذلك، وبعد أن أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل جنديين آخرين، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 383 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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