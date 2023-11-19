الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ضابطين سقطا في معارك شمال غزة ويعلن ارتفاع الجنود القتلى إلى 380

نشر الجيش الإسرائيلي أسماء ضابطين برتية رقيب ونقيب من الجيش سقطا في معارك شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أسماء الضحايا: الرقيب بنيامين مئير آرلي، 21 عاما، من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101، لواء المظليين.

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والنقيب (احتياط) روي بيبر، 28 عاما، من تسور موشيه، قائد فريق في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل في دورية مظليين بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه عن ارتفاع إجمالي جنوده القتلى منذ السابع من أكتوبر، إلى 380.

كما أفاد الجيش الاسرائيلي بمقتل جندي من لواء المظليين وضابط من وحدة يهلوم للعمليات الخاصة بالأنفاق في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة جندي من لواء المظليين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وفي اليوم الـ44 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ12000 قتيل.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 380 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT