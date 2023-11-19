البيت الأبيض يراوغ في الرد على الأسئلة حول امتثال إسرائيل للقانون الدولي في الهجوم على قطاع غزة

رفض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر الإجابة مباشرة عن سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي عندما يقوم جيشها بتنفيذ الهجمات على قطاع غزة.

وعند سؤاله خلال مقابلة مع شبكة NBC يوم الأحد، للتعليق بإيجاز على سلوك إسرائيل في غزة في سياق الامتثال للقانون الدولي، وكان السؤال: "هل أنتم متأكدون من أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، نعم أم لا؟".

إقرأ المزيد

ورد فاينر بشكل مراوغ: "موقفنا هو أنه يجب عليها (إسرائيل) أن تقوم بذلك".

وعندما طلب الصحفي من فاينر توضيح هذه الإجابة، واختصاره في إجابة واضحة بـ"نعم" أو "لا".

وأضاف مرة أخرى: "لسنا في موقع... أن نقوم بدور القاضي وهيئة المحلفين فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في الوقت الحقيقي".

وقبل أيام، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المجتمع الدولي لوضع خطة تضمن "كبح جماح المذبحة في غزة والتحرك قبل فوات الأوان".

وجاء في بيان عن غريفيث: "مع وصول المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدّج، ويحرم السكان بالكامل من سبل البقاء الأساسية.. لا يمكن أن يسمح باستمرار ذلك.. ويجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال".

المصدر: نوفوستي + RT