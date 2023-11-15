سويسرا تدعو مجلس الأمن الدولي لـ"إدانة" حركة "حماس" وضمان "أمن إسرائيل"

دعا نيكولا بيدو، مسؤول الإتصالات في وزارة الخارجية السويسرية مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرارات تضمن حق إسرائيل في ضمان أمنها وتدين حركة "حماس" الفلسطينية.

وكتب بيدو على مواقع التواصل الاجتماعي: "دعمت سويسرا تبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار له منذ 7 أكتوبر، يدعو إلى حماية الأطفال".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن سويسرا باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي تدعو المجلس لاتخاذ إجراءات تضمن حق إسرائيل في ضمان أمنها، وإطلاق سراح رهائنها، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس، ووصول المساعدات الإنسانية، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، مع أن يؤخذ في الاعتبار السياق الكامل المحيط بالنزاع الحالي".

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، يركز على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة، والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها، ومع ذلك، لا يدعو القرار إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وفي الوقت ذاته، صوتت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، ضد مقترح تقدم به مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، لتعديل مشروع القرار المقدم من مالطا، بحيث يتضمن فقرة تدعو إلى هدنة فورية ومستدامة في قطاع غزة، تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

المصدر: RT