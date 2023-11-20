جوزيب بوريل يدعو إسرائيل لمراعاة "قواعد الحرب" في غزة

دعا المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل إسرائيل إلى مراعاة "قواعد الحرب" عند قصف قطاع غزة.

وبحسب بوريل فإن ما فعلته حركة "حماس" الفلسطينية هو هجوم "فظيع وغير مبرر" على المدنيين، إلا أن "للحرب قواعدها الخاصة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار الخسائر التي تسببها التفجيرات".

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وكان مراسل RT قد أفاد بمقتل 12 جريحا ومرافقا وإصابة أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، حيث كشف مدير قسم الجراحة أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين اللحظة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي.

وخلفت الحرب المستمرة على غزة منذ 45 يوما أكثر من 13 ألف قتيل من بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة حسب سلطات غزة. وعلى الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.