بالفيديو.. أضرار جسيمة في قاعدة برانيت الإسرائيلية بعد قصف "حزب الله"

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن أضرارا جسيمة لحقت بقاعدة برانيت العسكرية، جراء قصف "حزب الله" الصاروخي.

وقال إن إطلاق صاروخ على قاعدة بيرنيت في الجليل الغربي أدى إلى دمار كبير، مبينا أنه تم رصد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه مستوطنات عرب العرامشا وبيرنيت ومنطقة برعام على الحدود الشمالية.

وأكد أنه لم تقع إصابات نتيجة عمليات الإطلاق، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران التي انطلقت منها عمليات الإطلاق.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق أن عناصره استهدفوا "ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفوا بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون". ‏

المصدر: Ynet + RT