"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية ثكنة برانيت (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون وثكنة برانيت، وقد رد الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف منطقة اللبونة وعمق بلدة عيتا الشعب⁩.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‎8:00‌‏ من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر أعلن "حزب الله" أنه استهدف "عند الساعة 10:30 من صباح اليوم بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون". ‏

وفي السياق، قالت مراسلة RT إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف منطقة اللبونة، وبلدات ‎علما الشعب و‎الناقورة و طيرحرفا في القطاع الغربي، وأطراف بلدة يارون ‌وعمق بلدة عيتا الشعب⁩ في القطاع الأوسط.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية خلة وردة وأطراف بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط.

المصدر: RT