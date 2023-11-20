الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال ثلاثة قادة عسكريين في غزة بغارة جوية (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "طائراته المقاتلة تمكنت من القضاء على ثلاثة قادة عسكريين في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات الجيش تستمر في التصرف على أرض القطاع للقضاء على المسلحين، مع توجيه طائرات للقضاء عليهم، وتدمير البنى التحتية والعثور على الوسائل القتالية والعتاد العسكري. وقد تم القضاء على ثلاثة قادة سرايا آخرين تابعين لحماس".

وأعلن أن "لواء النيران 215 التابع للفرقة 162 وجه طائرة مقاتلة قضت على زكريا زرندح، مسؤول العمليات في كتيبة غرب جباليا، حيث عمل زكريا سابقا قائد سرية تابعة لكتيبة غرب جباليا وقاد المخططات الهجومية الكثيرة ضد قوات الجيش في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "تم أيضا القضاء على إبراهيم أبو بكرة الذي عمل قائد سرية في كتيبة دير البلح وأحمد أبو كميل الذي عمل قائد سرية في كتيبة النصيرات وكان ضالعا في التخطيط للعمليات بحق قواتنا في قطاع غزة خلال العملية البرية. كما ورصدت القوات مجموعة

مسلحين وهي تدخل أحد المباني فوجهت طائرة لمهاجمتهم. ونتيجة الغارة تم القضاء عليهم وتدمير المستودع العسكري الذي تستروا فيه".

المصدر: RT