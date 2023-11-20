نحو 20 قتيلا بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح

قتل 17 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات فجر اليوم الاثنين، جراء قصف جوي إسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف في رفح على رؤوس من فيهما، قرب مستشفى أبو يوسف النجار، ما أدى إلى مصرع 15 شخصا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العشرات تحت الركام.

وفي وقت لاحق أفادت تقارير بارتفاع عدد القتلى إلى 17 شخصا على الأقل.

#فيديو| مشاهد من انتشال شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منازل مواطنين شرق رفح جنوب القطاع pic.twitter.com/tXeeDp8ee7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

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وتحدثت تقارير عن مصرع 6 أشخاص باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك عن استهداف منزل عائلة قنديل في المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة منازل في شمال القطاع ووسطه مساء أمس الأحد.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية