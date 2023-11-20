بكين: سنعمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط، داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تصريح أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة في بكين، قال وانغ "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

وشدد على أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة لليوم الـ45، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الجيش المتوغلة في عدة محاور بالقطاع.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة 12300 قتيل بينهم 5 آلاف طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 32 ألف مصاب 75 في المئة منهم أطفال ونساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 387 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: "أ ف ب" + RT