غزة: قتلى وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي بقصف إسرائيلي

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، المستشفى الإندونيسي في شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه، مما خلف قتلى وجرحى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، أن الجيش أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.

وتحدثت تقارير فلسطينية عن سقوط 8 قتلى بقصف وإطلاق نار على المستشفى الإندونيسي، فيما أكد المدير الطبي بالمستشفى، إصابة طبيب بعد سقوط قذيفة إسرائيلية في ساحة المستشفى.

وذكر مدير الصحة الفلسطينية بغزة أن القوات الإسرائيلية تقصف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي.

وقال الصحفي أنس الشريف في مقطع فيديو سجله داخل المستشفى الإندونيسي، إن قصف الاحتلال وإطلاق النار المتواصل على المستشفى إدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار كبير.

رسالة الصحفي أنس الشريف من داخل المستشفى الأندونيسي الذي يتعرض الآن للقصف واطلاق نار بشكل مباشر. pic.twitter.com/6UNXBeosTv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

وأضاف أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على كل من يحاول الخروج من المستشفى، وأن الوضع هناك خطير وصعب جدا.

مشاهد من داخل أحد الأقسام بالمستشفى الأندونيسي بعد قصفه من مدفعية الاحتلال ووجود عدد من الشهــداء والمصابين على أسّرة المستشفى.#هولوكوست_غزة#GazaHolocaustpic.twitter.com/aoSvmhMtHe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2023

وبحسب شهود العيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية فجر اليوم بمقتل 11 شخصا وإجلاء عدد من الإصابات بعد قصف إسرائيلي أستهدف منزلين لعائلتي أبو شلوف وضهير قرب مشفى النجار شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة لليوم الـ 45، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الجيش المتوغلة في عدة محاور بالقطاع بينها حي الزيتون ومخيم جباليا.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب سلطات غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

المصدر: وسائل إعلام فلسطيتية