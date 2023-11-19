وزير مصري يكشف حقيقة رسو سفن في سواحل بلاده للعمل كمستشفيات ميدانية لعلاج مصابي غزة

أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عدم وجود سفن تعمل كمستشفيات ميدانية على السواحل المصرية.

وقال عبد الغفار: "لم ترسو أي سفينة تعمل كمستشفى ميداني على سواحلنا حتى الآن. وتركيا الأكثر بين الدول في تقديم المساعدات الطبية وتم نقل 9 مصابين فلسطينيين وذويهم إلى الإمارات، بالتنسيق مع الدولة الشقيقة".

إقرأ المزيد

وأكد أن مصر لا تحتاج إلى إقامة مستشفيات ميدانية وأنه لدى الحديث عن المستشفيات الميدانية لابد من التفرقة بين رفح المصرية والفلسطينية حيث أن محافظة شمال سيناء بها مستشفيات ما بين العريش العام وبئر العبد والشيخ زويد تصل قدرتها الإستيعابية إلى 400 سرير.

ونوه إلى أن ما نما إلى علمه أنه تم تحديد موقع في رفح الفلسطينية لإنشاء مستشفيات ميدانية للدول التي تريد ذلك.

وأضاف أن دخول الوقود إلى غزة يخفف الضغط قليلا على المستشفيات، خاصة أن نحو 27 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة من إجمالي 36 مستشفى.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الاستعداد لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأنّ السفينة "ديكسمود" ستُبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة".

المصدر: القاهرة 24