ماكرون: مستشفيات فرنسا مستعدة لاستقبال الأطفال الجرحى والمرضى من غزّة إذا لزم الأمر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن الأطفال الجرحى أو المرضى من غزّة الذين يحتاجون لرعاية طبية طارئة يمكن أن يتلقوا العلاج في فرنسا في حال كان ذلك مفيدا وضروريا.

وأكد ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، أن فرنسا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضا في مستشفياتها.

وأضاف: "فرنسا تحشد كل الوسائل المتاحة لها لا سيّما الجوية منها، لكي يتمكن (هؤلاء الأطفال) من تلقي العلاج في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدا وضروريا".

وفي وقت سابق، نشر ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس"، رسالة تضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، بعدة لغات منها العبرية معربا عن تضامنه معهم.

وكتب ماكرون باللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية: "نحن نبذل أقصى جهودنا وقوتنا لتحرير المختطفين الذين تحتجزهم حماس، للسماح لعائلاتهم بأن يلتئم شملهم مجددا مع أحبائهم".

المصدر: AFP