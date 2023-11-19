حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط لتقديم "الدعم الطبي" لغزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاستعداد لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة بحسبما أفاد به قصر الإليزيه اليوم الأحد.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأنّ السفينة "ديكسمود" ستُبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة".

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وأكدت أن "إرسال طائرة جديدة تحمل أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية تصل في بداية الأسبوع".

وأضاف الإليزيه أنّ "فرنسا ستساهم أيضا في المساعدات الأوروبية من خلال إرسال معدات طبية على متن الرحلات الأوروبية يومي 23 و30 نوفمبر".

وأكد أن "فرنسا تقوم بكل ما في وسعها للمساهمة في إجلاء أطفال مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى مستشفياتها، يحتاجون إلى رعاية عاجلة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدّث أمس السبت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن المفاوضات الجارية للإفراج عن محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

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وزار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو السبت العاصمة الدوحة التي تقوم بوساطة تهدف إلى إطلاق سراحهم.

وأشار الإليزيه الأحد إلى أنّ الرئيس الفرنسي ونظيره المصري اتفقا على "ضرورة زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة وتعزيز التنسيق لإيصال مساعدات إنسانية وعلاج الجرحى".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجدّد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة. وتدعو أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية.

المصدر: أ ف ب + RT