لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
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في اليوم الـ44 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
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