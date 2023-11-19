60 قتيلا من الصحفيين والإعلاميين بنيران إسرائيل منذ انطلاق "طوفان الأقصى" حتى اليوم

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن مقتل 60 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي بنيران القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي آخر إحصائية حتى مساء اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، توفي الصحفيون:

محمد الصالحي

ابراهيم لافي

محمد جرغون

أسعد شملخ

سعيد الطويل

هشام النواجحة

محمد أبو رزق

عائد النجار

محمد أبو مطر

رجب النقيب

أحمد شهاب

عبد الرحمن شهاب

حسام مبار

هاني المدهون

عصام بهار

محمد بعلوشة

عبد الهادي حبيب

علي سليمان

أنس أبو شمالة

سميح النادي

خليل أبو عاذرة

محمود أبو ظريفة

محمد علي

إيمان العقيلي

محمد لبد

أحمد مسعود

رشدي السراج

محمد الحسني

سائد حلبي

جمال الفقعاوي

أحمد أبو مهادي

ياسر أبو ناموس

سلمى مخيمر

دعاء شرف

سلام ميمة

ماجد كشكو

عماد الوحيدي

حذيفة النجار

نظمي النديم

مجد عرندس

اياد مطر

محمد البياري

محمد أبو حطب

زاهر الأفغاني

مصطفى النقيب

هيثم حرارة

محمد الجاجة

يحيى أبو منيع

محمد أبو حصيرة

محمود مطر

أحمد القرا

موسى البرش

أحمد فطيمة

يعقوب البرش

عمرو أبو حية

مصطفى الصواف

عبد الحليم عوض

ساري منصور

حسونة إسليم

بلال جاد الله

ويوم أمس، صرّح الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، بأنه لم ير قط مقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة كهذه، مثلما يحدث في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وكانت "مراسلون بلا حدود" أعلنت أنها رفعت في 31 أكتوبر الماضي، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال الحرب بين "حماس" وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT