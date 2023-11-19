آلاف المتظاهرين يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روتردام (فيديو)

شارك حوالي 7 آلاف شخص، اليوم الأحد، في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في روتردام بهولندا.

وردد المتظاهرون شعارات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و" أوقفوا الإبادة الجماعية ضد غزة."

Thousands of Rotterdam residents rallied in support of the Gaza Strip.



They demand a ceasefire and the creation of a separate state of Palestine. pic.twitter.com/t7cuzoGOvJ — yalnız kurt (@MApodogan) November 19, 2023

كما خرجت في العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، بالرغم من الحظر الذي أقرته السلطات الفرنسية على التظاهرات الداعمة للفلسطينيين.

وشهدت مدن فرنسية أخرى مثل تولوز وليون ومرسيليا مسيرات مماثلة تدعو لوقف فوري للحرب على القطاع.

المصدر: RT