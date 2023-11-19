منظمة الصحة العالمية تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله إلى "منطقة موت"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت السبت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وقالت المنظمة في بيان إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم".

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وأضافت أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت في المستشفى.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس السبتن أن القوات الإسرائيلية حوّلت مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، كما جمعت عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلتها إلى جهة مجهولة.

وحذر الإعلام الحكومي في غزة من وقوع كارثة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي، مطالبا بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، ومكررا تحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك.

المصدر: أ ف ب