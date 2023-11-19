مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في مدينة لوزان السويسرية (فيديو)

أفادت مراسلة RT بخروج مظاهرة حاشدة في مدينة لوزان السويسرية مؤيدة للشعب الفلسطيني، ومطالبة بوقف الهجوم على غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بوقف إطلاق النار ووقف تعامل سويسرا عسكريا مع إسرائيل.

وخرج مئات المتظاهرين بجامعة مدينة لوزان ورفعوا أعلام فلسطين في وقت سابق، وتظاهروا احتجاجا على زيارة إيمانويل ماكرون للجامعة بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية.

بينما دعا نيكولا بيدو، مسؤول الاتصالات في وزارة الخارجية السويسرية، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرارات تضمن حق إسرائيل في ضمان أمنها وتدين حركة "حماس" الفلسطينية.

المصدر: RT