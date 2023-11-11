مراسلتنا: آلاف المتظاهرين في جنيف يطالبون حكومتهم بوقف "التواطؤ" مع إسرائيل (فيديو+صور)

تظاهر الآلاف في جنيف بسويسرا اليوم مطالبين بوقف العدوان على غزة وبحقوق شعب فلسطين في الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات من بينها مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

وأفادت مراسلتنا بأن آلاف المتظاهرين في جنيف في هذه الساعة ينادون بوقف العدوان على غزة وبحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير.

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ولفتت إلى أن المتظاهرين رفعوا العديد من الشعارات من بينها مطالبة الحكومة السويسرية بوقف التعامل و"التواطؤ" مع "سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

كما هتفوا بعبارات: "بالروح بالدم نفديكي يا غزة" و"إسرائيل إرهابية". و"فلسطين حرة".

وشهدت العديد من المدن الأوروبية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على فطاع غزة. وفي لندن طالب المتظاهرون بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وهتفوا "فلسطين حرة".

وفي مدن فرنسية أيضا طالب المحتجون بوقف قتل الأطفال الغزّيين وبإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة.

المصدر: RT