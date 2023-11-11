تظاهرات حاشدة ومئات الآلاف يهتفون تأييدا لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن (فيديو+ صور)

شهدت عاصمة بريطانيا لندن اليوم السبت 11 نوفمبر، مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع حاملين اللافتات واستنفِرت الشرطة المحلية لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.

وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

🚨#BREAKING: Counter protestors have broke through police lines and entered Parliament square in London: Riot police are completely outnumbered; The pro Palestine group will also arrive here in a few hours. pic.twitter.com/xGXPqLU5gT — World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 11, 2023

بدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.

من جهتها وفي بيان صادر عنها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.

🔴 GAZA WAR || London, the Palestine march is moving to the US Embassy.

It briefly stopped at Vauxhall for counter-protesters shouted at the Police "You are no longer English."

500,000 people came as 2,000 policemen patrol the streets.

UK PM Sunak called the rally disrespectful. pic.twitter.com/ysw0MdHNmo — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) November 11, 2023

ولهذا الغرض، قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

AP

Large-scale protests in support of Palestine began in London



Thousands of demonstrators gather in Hyde Park and demand a ceasefire. Clashes with the police began. pic.twitter.com/r0NmXFfGIe — S p r i n t e r X (@SprinterX99880) November 11, 2023

وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".

Free Palestine march underway in London

Heavy police presence pic.twitter.com/TebWt5L0MB — SOS (@SOS149) November 11, 2023

المصدر: RT + وكالات