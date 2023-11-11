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ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم

أخبار العالم العربي

ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم
ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح
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شدد ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح على أن "جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة الصباح خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

  • إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال
  • هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية
  • نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع
  • أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا
  • القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية
  • نطالب بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

المصدر: RT

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