انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض بحضور قادة الدول العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض، على رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء على غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضورة إدخال المساعدات الإنسانية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة

إقرأ المزيد

بدوره طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في القمة، مجلس الأمن بحماية دولية، وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.

وشدد عباس على الرفض التام للحلول العسكرية والأمنية في قطاع غزة مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

وأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة ووضع حد لهذه الحرب العدوانية وفتح المعابر الإنسانية الآمنة.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.

وأكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال كلمته في القمة على ضرورة العمل معا للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة مشددا على أن الأولوية القصوى الآن وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن الحديث عن التطبيع في المنطقة دون حل القضية الفلسطيني، ويكمن الحل بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت اردوغان إلى إمكانية أن تلعب تركيا دور الدولة الضامنة.

المصدر: RT