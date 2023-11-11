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"كتائب القسام" تعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي في معظم مناطق النقب

السيسي: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

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انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

  • نؤكد اليوم مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة
  • نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم
  • نطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967
  • نحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة
  • يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
  • الوقت ثقيل على أهالي ‎غزة بسبب الممارسات اللاإنسانية من السلطات الإسرائيلية التي تتطلب وقفة جادة

المصدر: RT

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