الرئيس الإيراني: نريد اتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية (فيديو)

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام

نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني

اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى

التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب

غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له

إسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة

قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة

لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة

على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون

الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها

الولايات المتحدة تفضل إسرائيل على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء

الولايات المتحدة تشجع إسرائيل على إجرامها، وقد دخلت الحرب عمليا لصالحها

الولايات المتحدة ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي

نطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط

أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة

المصدر: RT