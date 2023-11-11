 
مباشر
عاجل
"كتائب القسام" تعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي في معظم مناطق النقب

الرئيس الإيراني: نريد اتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية (فيديو)

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: نريد اتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية (فيديو)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wef3

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

  • من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام
  • نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني
  • اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى
  • التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب
  • غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له
  • إسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة
  • قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة
  • لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة
  • على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون

  • الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها
  • الولايات المتحدة تفضل إسرائيل على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء
  • الولايات المتحدة تشجع إسرائيل على إجرامها، وقد دخلت الحرب عمليا لصالحها
  • الولايات المتحدة ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي
  • نطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط
  • أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا