أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة أمير قطر خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات

إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي

لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجىء

من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين

النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات

موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة

نطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط

نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل

ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين

ندين بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة

نطالب الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات

لا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان

إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين

الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية

إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية

المصدر: RT