أردوغان: إسرائيل هي الطفل المدلل للغرب (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الغربية لم تطالب حتى بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن "من يسكت على الظلم شريك كامل فيه".

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة أردوغان خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

الكلام يعجز عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي

رأينا أمهات يحضن أطفالهن وفارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام

إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء

الأمريكان والغرب الذين يدافعون عن حقوق الإنسان لا يلومون إسرائيل، ولا يتحدّثون عن حقوق الإنسان في فلسطين.. لقد نسي الغرب حقوق الإنسان أمام ممارسات إسرائيل

الدول الغربية لم تطالب حتى بوقف إطلاق النار

أرسلنا حتى الآن 10 طائرات مساعدات إنسانية وطبية لأهالي غزة

سيتم تحت إشراف زوجتي عقد اجتماع لزوجات رؤساء الدول والحكومات في 15 نوفمبر في إسطنبول للمطالبة بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية

من يسكت على الظلم هو شريك كامل فيه

لا بد من الكشف على الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة النووية متابعة هذا الأمر، وألا يمرّ هذا الأمر مرور الكرام

فيديو | الرئيس التركي أردوغان: هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخباريةpic.twitter.com/L7KLOi71xS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

إسرائيل هي الطفل المدلل للغرب

نرى أنه يجب إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة

لا يمكن الحديث عن التطبيع في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية

الحل يجب أن يكون بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

من الممكن أن تلعب تركيا دور الدولة الضامنة

غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية صارت تشبه جهنم

لا بد من النظر في جرائم إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية

يجب أن نلعب دورا مهما في حماية القدس الشريف، لأن إسرائيل تريد تطبيق ما تريده هناك بشكل كامل

نحن نقول إن القدس خط أحمر بالنسبة لنا

المصدر: RT