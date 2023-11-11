عباس: إسرائيل بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق الشعب الفلسطيني (فيديو)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الجيش الإسرائيلي بدأ حرب إبادة لا مثيل لها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا تخطيها كل الخطوط الحمراء.

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وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة عباس خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:

قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء

أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين

لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية

سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة

الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة

نحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام

لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها

نرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا

نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة

نريد حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية

نطالب بحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ

ندعو لحشد دعم دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها بما يشمل إعادة إعمار غزة

جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس

المصطر: RT