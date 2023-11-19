الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستخدام "حماس" مستشفى الشفاء لتهريب الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مشاهد قال فيها إن حركة "حماس" استخدمت مستشفى الشفاء لتهريب الأسرى في 7 أكتوبر.

وقال إنه في "لقطات يوم الاختطاف، من الساعة 10:42 إلى 11:01 صباحا، يظهر مختطفان، مواطن تايلاندي ومواطن نيبالي، محاطين بمسلحين من "حماس".

وأشار إلى أحدهما يحمل جريحا على سرير المستشفى والآخر يمشي على قدميه.

وعلق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أمس السبت، على التصريحات الإسرائيلية بشأن وجود آثار تدل على احتجاز رهائن في مستشفى الشفاء في غزة قائلا: "تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني".

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وأضاف: لقد خاطرنا بمقاتلين لنضمن للأسرى أفضل علاج ممكن في مستشفيات قطاع غزة، ونشرنا العديد من الصور حول ذلك".

واتهم الرشق المسؤولين الإسرائيليين وكذلك الأمريكيين "الذين يغطونهم وهم شركاؤهم في الجريمة"، بأنهم يختلقون مبررات للهجوم على مستشفى الشفاء وغيره"، مشددا على أنها مبررات واهية تماما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريح لقناة "سي بي إس"، الخميس إنه كانت لدى إسرائيل "أسس جدية للاعتقاد بأن رهائن كانوا يحتجزون في مستشفى الشفاء"، مضيفا أن "هذا كان أحد أسباب دخولنا له".

المصدر: RT