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نتنياهو: كانت لدينا معلومات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء

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نتنياهو: كانت لدينا معلومات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء
Globallookpress Wang Zhuolun/XinHua
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كانت لدى الجانب الإسرائيلي معلومات عن احتجاز حركة "حماس" لرهائن إسرائيليين داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.

وقال نتنياهو في تصريح لقناة "سي بي إس"، يوم الخميس: "كانت لدينا أسس جدية للاعتقاد أن رهائن كانوا يحتجزون في مستشفى "الشفاء"، وهذا كان أحد أسباب دخولنا له".

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وأضاف نتنياهو أنه "إذا كانت هناك رهائن، فقد تم نقلهم من هناك"، مضيفا أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية حول الرهائن، ولكن من الأفضل ألا يتحدث عن ذلك علنا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء 15 نوفمبر. وأعلن اكتشاف أسلحة وعتاد وحواسيب، قال إنها تابعة لحركة "حماس".

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

المصدر: نوفوستي

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