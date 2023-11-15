المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مجمع الشفاء الطبي رمز في غزة.. سنواصل الذهاب إلى أي مكان

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري أن مجمع الشفاء الطبي في غزة يعتبر "رمزا.. لم يتخيل أحد من قيادة حماس أننا سنصل إلى هناك".

وقال هاغاري في ايجاز صحافي يومي مساء اليوم الاربعاء "سنواصل الذهاب إلى أي مكان يوجد فيه إرهابيون"، بحسب قوله.

وتابع إن "القوات تواصل العمل في مستشفى الشفاء بطريقة مركزة في هذا الوقت. وتثبت النتائج التي تم التوصل إليها بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب"، بحسب مزاعمه.

وادعى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن القوة المقتحمة لمجمع الشفاء الطبي "عثرت على مقرات عمليات لحماس وأسلحة ومعدات تكنولوجية في عدة أقسام".

يذكر أن "وحدة شالداغ" ووحدات خاصة أخرى تحت قيادة "الفرقة 36" نفذت فجر الأربعاء اقتحاما لمجمع الشفاء الطبي.

وزعم هاغاري أنه "خلال العملية، واجه الجنود الاسرائيليون العديد من الإرهابيين وقضوا عليهم. وأنه تم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية، وفي إدارة أخرى تم العثور على مقر عمليات ومعدات تكنولوجية تابعة لحماس".

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم.

ونفت حركة حماس "أكاذيب" الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء.

المصدر: يديعوت احرنوت