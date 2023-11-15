مدير مستشفيات غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في الشفاء

أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم.

وأشار زقوت إلى أن مجمع الشفاء يضم 650 مريضا بينهم 22 في العناية المركزة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي قام بانتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وأفراده منتشرون في أقسام المستشفى منذ 10 ساعات متواصلة.

ولفت إلى أن "الجيش اقتحم المستشفى بعد أيام من الحصار، منع فيها الدواء والغذاء والماء والوقود بشكل كامل"، مؤكدا أن "قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين، وجردتهم من ملابسهم".

وحمل زقوت إسرائيل مسؤولية حياة المرضى والنازحين والأطباء بمجمع الشفاء، مطالبا بإجلاء المرضى إلى مصر للعلاج، وإدخال الوقود لجميع المستشفيات بشكل عاجل.

وأصبح مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "لا إشارة على وجود مختطفين داخل مستشفى الشفاء"، إلا أن العملية مستمرة وقال إنه "تم العثور على أسلحة في عدد من البنى التحتية الإرهابية لـ"حماس".

المصدر: RT