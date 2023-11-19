وزير خارجية فنزويلا يعلق على دعوات لفرض حظر نفطي على إسرائيل

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، تعليقا على الدعوات لفرض حظر نفطي على إسرائيل، إن بلاده ستدعم أي إجراءات في أوبك لتشجيع إسرائيل وفلسطين على الحوار.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى فرض حظر على إمدادات النفط إلى إسرائيل، فضلا عن محاكمة تل أبيب على "جرائم الحرب" التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأضاف الوزير الفنزويلي: "لم نشاهد حتى الآن أي مناقشات حول موضوع الحظر النفطي، لكن الدول العربية ناقشت هذا الموضوع. نحن لا نصدر النفط إلى إسرائيل. ليست لدينا أي علاقات دبلوماسية مع هذا البلد. لكننا سندعم أي إجراءات سيتم اعتمادها في أوبك تهدف إلى حل الوضع حتى يتسنى إقامة حوار بين الأطراف المتنازعة".

كما وصف وزير خارجية فنزويلا، ما يحدث الآن في فلسطين بـ"الجريمة" و"انتهاك كافة الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الإنساني".

وقال: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. نحن نصر على وقف إطلاق النار دون أي شروط. ويجب أيضا تنظيم قبول المساعدات الإنسانية".

المصدر: نوفوستي