القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتغلق مداخلها الرئيسية (فيديو)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مدينة جنين.
وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
وذكرت الوكالة أن مواجهات عنيفة دارت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية في عدد من احياء المدينة.
🔴عاجل 🔴 جانب من الاشتباكات في مدينة جنينhttps://t.co/mf81HTM4gr#النبأ_اليقينpic.twitter.com/jsyIiqdLmp— شبكة اليقين (@AliyaqinNet) November 19, 2023
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين - نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.
وقال مدونون ونشطاء فلسطينيون إن المقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين.
🎥 مقاومون يستهدفون جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين#طوفان_الأقصى#فلسطين#غزةpic.twitter.com/K8UX2RcXzL— روائع الشعراوي (@Alsharawmo) November 19, 2023
#شاهد— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 18, 2023
جرافات الاحتلال تقوم بأعمال هدم وتجريب في مدينة #جنينpic.twitter.com/7i1LvDsw6E
وذكروا أن القوات الإسرائيلية اعترضت طريق مركبة إسعاف خلال اقتحام مدينة جنين.
قوات الاحتلال تعترض طريق مركبة إسعاف خلال اقتحام مدينة جنين.#GazaHolocaust#هولوكوست_غزةpic.twitter.com/M4bs2LcgdP— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2023
كما نشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت عملية الاقتحام بالإضافة إلى جرافة تدمر الطرقات.
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة #جنين.— #مليونية_ضد_التطبيع (@Palestinee619) November 19, 2023
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♦️ #عاجل| قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين.https://t.co/spXLO8mnHTpic.twitter.com/LTFNbFyypc— شبكة قدس فيد (@quds_feed) November 18, 2023
قوات الاحتلال تعتقل سيدة خلال اقتحام منطقة البيادر بمدينة جنين.🔴 اعتقال ام نضال الكعكبان من مدينة جنين .— خديجة 🇵🇸الجبالي.. (@2Ytymt2) November 18, 2023
يارب الست كبيره يارب نزل غضبك
انتقم لحرمات النساء يارب انزل عليهم بأسك 😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/eQIlyfOHZa
تغطية صحفية: جرافة عـسـكــريـة من نوع D9 برفقة قــوات الاحــتـلال خلال اقــتــحـام مدينة جنين. pic.twitter.com/twsDe9euw8— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2023
#عاجل :— Mohamed Khattab (@itskhatt) November 18, 2023
قوات الاحتلال تحاصر مدينة جنين وتغلق كل مداخل المدينة الرئيسية وتقتحم عدة أحياء بالمخيم
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المصدر: RT + "وفا"