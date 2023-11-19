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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتغلق مداخلها الرئيسية (فيديو)

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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتغلق مداخلها الرئيسية (فيديو)
RT
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين وتغلق مداخلها الرئيسية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وذكرت الوكالة أن مواجهات عنيفة دارت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية في عدد من احياء المدينة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين - نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.

وقال مدونون ونشطاء فلسطينيون إن المقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية اعترضت طريق مركبة إسعاف خلال اقتحام مدينة جنين.

كما نشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت عملية الاقتحام بالإضافة إلى جرافة تدمر الطرقات. 

المصدر: RT + "وفا"

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