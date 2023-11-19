القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتغلق مداخلها الرئيسية (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وذكرت الوكالة أن مواجهات عنيفة دارت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية في عدد من احياء المدينة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين - نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.

وقال مدونون ونشطاء فلسطينيون إن المقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين.

🎥 مقاومون يستهدفون جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين#طوفان_الأقصى#فلسطين#غزةpic.twitter.com/K8UX2RcXzL — روائع الشعراوي (@Alsharawmo) November 19, 2023

#شاهد



جرافات الاحتلال تقوم بأعمال هدم وتجريب في مدينة #جنينpic.twitter.com/7i1LvDsw6E — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 18, 2023

وذكروا أن القوات الإسرائيلية اعترضت طريق مركبة إسعاف خلال اقتحام مدينة جنين.

قوات الاحتلال تعترض طريق مركبة إسعاف خلال اقتحام مدينة جنين.#GazaHolocaust#هولوكوست_غزةpic.twitter.com/M4bs2LcgdP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2023

كما نشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت عملية الاقتحام بالإضافة إلى جرافة تدمر الطرقات.

قوات الاحتلال تعتقل سيدة خلال اقتحام منطقة البيادر بمدينة جنين.🔴 اعتقال ام نضال الكعكبان من مدينة جنين .

يارب الست كبيره يارب نزل غضبك

انتقم لحرمات النساء يارب انزل عليهم بأسك 😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/eQIlyfOHZa — خديجة 🇵🇸الجبالي.. (@2Ytymt2) November 18, 2023

تغطية صحفية: جرافة عـسـكــريـة من نوع D9 برفقة قــوات الاحــتـلال خلال اقــتــحـام مدينة جنين. pic.twitter.com/twsDe9euw8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2023

المصدر: RT + "وفا"