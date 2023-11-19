مقتل 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات بغزة

أفادت مراسل RT بمقتل أكثر من 8 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزل "آل درويش" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولقي أيضا 15 فلسطينيا مصرعهم فجر اليوم الأحد بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس السبت، بأن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

المصدر: RT